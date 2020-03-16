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17:30   16 Марта 2020
Политика

КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев

КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев

Члены КПРФ добровольно вышли из партии в знак протеста против исключения пяти однопартийцев.

Крайком коммунистической партии на Камчатке исключил трех жителей города Елизово. Ими оказались Лидия Никифорова, Александр Гераськин и Светлана Окладникова. Они состояли в КПРФ в течение десятков лет, их исключили без объяснения причин, сообщает "Кам24".

По словам бывших представителей партии, возможной причиной могли стать возникшие разногласия. Председатель крайкома Сергей Ванюшкин предложил провести конференцию, которая шла вразрез с уставом партии. В поддержку однопартийцев выступили еще 12 членов КПРФ. Они добровольно вышли из партии. Разногласия и нежелание идти на уступки привели к соответствующей ситуации.

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Автор: Юлия Яковлева
#кпрф #политика #раскол

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