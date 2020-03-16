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 Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия
Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

 КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев

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17:26   16 Марта 2020
Политика

Матвиенко призвала граждан прийти на голосование по поправкам к Конституции

Матвиенко призвала граждан прийти на голосование по поправкам к Конституции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян прийти и проголосовать за поправки к Конституции Российской Федерации.

Голосование состоится 22 апреля 2020 года. Матвиенко также подчеркнула, что это одно из важнейших политических событий в жизни государства. Каждый должен поучаствовать в нем.

Власти РФ надеются, что ситуация с пандемией коронавируса в мире не помешает общероссийскому голосованию по Конституции. Матвиенко отметила, что решать это будут президент Владимир Путин, правительство и члены Федерального собрания.

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Автор: Руслан Неглинный
#матвиенко #конституция

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