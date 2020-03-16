Матвиенко призвала граждан прийти на голосование по поправкам к Конституции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян прийти и проголосовать за поправки к Конституции Российской Федерации.

Голосование состоится 22 апреля 2020 года. Матвиенко также подчеркнула, что это одно из важнейших политических событий в жизни государства. Каждый должен поучаствовать в нем.

Власти РФ надеются, что ситуация с пандемией коронавируса в мире не помешает общероссийскому голосованию по Конституции. Матвиенко отметила, что решать это будут президент Владимир Путин, правительство и члены Федерального собрания.