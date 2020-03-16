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17:16   16 Марта 2020
Общество

Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

Проведение массовых мероприятие и посещение общественных мест с участием более 50 человек запретил мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, где участвует более 5 тысяч человек.

Подписанный документ Собяниным стал дополнением к указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, который был подписан 5 марта. Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. В России зафиксировано 93 человека заразившихся коронавирусом.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #собянин #коронавирус

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