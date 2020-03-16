Мигрант задержан в Петербурге по подозрению в содействии терроризму

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 24-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в содействии терроризму, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Молодой человек 17 августа 2018 года по просьбе родственника перевел ему более 22 тысяч рублей, следует из данных оперативников. Получатель находился в федеральном розыске за организацию террористической ячейки.

Средства были направлены в пользу группировки, запрещенной в РФ. В настоящее время решается вопрос об аресте гражданина Таджикистана, в его квартире проводится обыск.