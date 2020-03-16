Граждане России могут бесплатно получить ответы на вопросы по профилактике коронавируса, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Россияне могут в любое время суток получить консультацию, связанную с проблемой распространения COVID-19 на территории РФ. Работа операторов горячей линии осуществляется в каждом регионе страны.

Граждане при возникновении вопросов могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-555-49-43. Специалисты могут проконсультировать обратившихся на китайском и русском языках.

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта утвердил создание специального антикризисного фонда объемом в 300 млрд рублей, предназначенного для поддержки экономики и граждан РФ в условиях распространения коронавируса.