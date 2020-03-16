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16:46   16 Марта 2020
Общество

Роспотребнадзор открыл для россиян круглосуточную горячую линию по коронавирусу

Роспотребнадзор открыл для россиян круглосуточную горячую линию по коронавирусу

Граждане России могут бесплатно получить ответы на вопросы по профилактике коронавируса, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Россияне могут в любое время суток получить консультацию, связанную с проблемой распространения COVID-19 на территории РФ. Работа операторов горячей линии осуществляется в каждом регионе страны.

Граждане при возникновении вопросов могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-555-49-43. Специалисты могут проконсультировать обратившихся на китайском и русском языках.

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта утвердил создание специального антикризисного фонда объемом в 300 млрд рублей, предназначенного для поддержки экономики и граждан РФ в условиях распространения коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#россия #роспотребнадзор #коронавирус

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