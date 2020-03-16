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16:45   16 Марта 2020
Политика

Президенты РФ и Финляндии обсудили совместные решения по противодействию COVID-19

Президенты РФ и Финляндии обсудили совместные решения по противодействию COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре между лидерами России и Финляндии. Обсуждение касалось противодействия распространению коронавируса.

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Нийнисте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса.

Возможные меры, касающиеся работы пунктов пропуска на русско-финской границе, будут разрабатываться при взаимодействии со спецслужбами и ведомствами. Об этом, выступая на брифинге в понедельник, 16 марта, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #песков #финляндия #коронавирус

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