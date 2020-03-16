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16:43   16 Марта 2020
Политика

Конституционный суд РФ вынес вердикт о законности поправок в Основной закон

Конституционный суд РФ вынес вердикт о законности поправок в Основной закон

Закон о поправке в Конституцию РФ соответствует Основному закону страны – такое заключение сделал Конституционный суд России.

Данный вердикт не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Президентский запрос о проверке конституционности закона поступил в КС 14 марта после подписания Владимиром Путиным. В числе прочего глава государства попросил высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему лидеру участвовать в новых выборах.

Общероссийское голосование по законопроекту о поправках к Конституции РФ запланировано на 22 апреля.

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Автор: Илья Романович
#конституционный суд рф #конституция россии

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