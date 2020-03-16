Латиноамериканский сценарий может привести к потери Украиной государственности

Украина оказалась в капкане, из которого неизвестно, сможет ли она выбраться, сохранив свою государственность. Если текущие тенденции сохраняться, в течение ближайших пяти – десяти лет Украина может перестать существовать, как государство.

Такой пессимистичный прогноз в интервью изданию «ПолитНавигатор» дал одесский политолог Валерий Песецкий.

По его словам, Украине для нормального экономического существования необходимы серьезные отношения с Россией, эти связи нужно налаживать и восстанавливать, так как, если этого не делать, украинская государственность будет просто экономически неспособна состояться.

Сейчас уже очевидно, добавил Песецкий, что Европа давно забыла свои же собственные обещания, которые давала вот время Майдана – оказать Украине единовременную помощь в размере 30-40-50 миллиардов евро, если та решиться заключить ассоциацию.

Люди на Украине в эти обещания верили, несмотря на то, что дававшие их чиновники Евросоюза собирались через уже полгода уходить в отставку и, возможно, сами осознавали, что выполнять их не будут.

«Ну, действительно, Украина оказалась в таком капкане, и я не знаю, выберется ли, сохранив свою государственность, именно в силу того, что, ну, мало того, что в стране жуткая конфликтность между людьми, нет никакой экономической основы для того, чтобы государство это удержать, государственные институты финансировать и прочее, прочее, — отметил политолог. — Поэтому у меня очень пока пессимистический в отношении Украины как государства прогноз. Я боюсь, что мы можем, если тенденции сохранятся, в ближайшие 5–10 лет попрощаться с государством как таковым».

Та территория, которая останется после этого, добавил Песецкий, возможно также будет называться Украиной, но это уже будет не государство, а просто территория. По сути, будет развиваться латиноамериканский сценарий, когда территория управляется уличными бандами, которые поделили ее на зоны влияния, заключил эксперт.