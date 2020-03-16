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США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

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18:44   16 Марта 2020
Весь мир

США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

Паника среди жителей США из-за коронавируса растет — американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, боеприпасы и даже сухие пайки. Газета Los Angeles Times приводит слова продавца одной из оружейных лавок в Калифорнии: «Продажи растут — это еще мягко сказано».

Право на оружие

В 1791 году в США приняли поправку к Конституции, которая гарантирует право американцев владеть огнестрельным оружием. С тех пор пистолеты и винтовки продаются в стране абсолютно легально. Есть ряд ограничений, которые устанавливают определенные штаты. Например, во Флориде можно без проблем приобрести винтовку, тогда как в Нью-Джерси нужно еще доказать, что оружие тебе нужно.

Любая паника заставляет американцев скупать оружие, такова особенность их менталитета, считает журналист и политолог Юрий Светов.

«В США обладание оружием – это один из символов того, на что имеют право только американцы. Они рассчитывают, прежде всего, на себя. Это особый род психологии в стране», — рассказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

США закупает оружие, Россия не паникует. Психологи и ученые о коронавирусе

Россия спокойна

В другой части света все наоборот: россияне сохраняют спокойствие и не поддаются беспричинной панике. Клинический психолог Михаил Хорс объясняет это тем, что в России бывали и более темные времена, чем вспышка вирусной инфекции.

«Мы (русские — прим. ред.) боимся в целом меньше, у нас опыт. За последние 20 лет нам и есть было нечего в стране: конец 80-х, начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма, то кризис у нас серьезный. Например, я помню, 2008-й, когда все цены резко подпрыгнули в несколько раз. В общем, мы более опытные, как общество», — отметил психолог.

По словам Хорса, больше всего в стране боятся коронавируса молодые люди в возрасте до 30 лет. Это объясняется тем, что они не проходили через серьезные жизненные испытания, как их родители и более старшее поколение.

Доктор медицинских наук, член Президиума РАЕН, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе Виктор Зуев привел в пример Великую Отечественную войну:

«Тогда мы выиграли сразу два сражения – одно на поле брани, другое с инфекционными болезнями. Несмотря на голод, холод и перемещения гигантских людских масс с запада на восток, у нас не было вспышек инфекционных заболеваний», — отметил профессор.

США закупает оружие, Россия не паникует. Психологи и ученые о коронавирусе

Сегодня оборудование и уровень медицины в стране в разы выше, добавил Зуев. Не стоит бояться даже тем, кто уже заразился коронавирусом – современные больницы обеспечат все условия для выздоровления.

«В Коммунарке (район Москвы, где оборудован карантинный центр - прим.ред), например, специально выделена больница. Почитайте впечатления людей, которые уже выписались оттуда:  пятиразовое питание, индивидуальное содержание, все организовано, госпитализацию производят немедленно», — подчеркнул эксперт.

Доктор медицинских наук Виктор Зуев напомнил о нехитрых правилах, которые помогут не стать жертвой коронавируса: вести здоровый образ жизни и соблюдать элементарные правила гигиены, а именно — тщательно мыть руки, не менее 40 секунд. Особенно стоит быть внимательными людям старше 60 лет, потому что они - в группе риска. Тем не менее, по мнению доктора медицинских наук, вероятность заразиться низкая. 

«Зараженные вирусом лежат на карантине. Таким образом, шанс подхватить коронавирус довольно мал, и сводится на нет, если человек следит за гигиеной», — утверждает Зуев.

По информации Роспотребнадзора, сейчас в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Четыре человека выписаны из больниц.

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Автор: Роман Самойлов
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