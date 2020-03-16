Московские врачи госпитализировали ребенка, получившего ожоги из-за сухого льда

Четырехлетний мальчик был госпитализирован в Москве из-за выступления фокусника с использованием сухого льда. Об этом информирует РЕН ТВ.

Москвичка заказала для своего сына аниматора, который должен был развлечь ребенка. Во время исполнения фокуса с использованием сухого льда мальчик получил серьезные ожоги. В итоге ребенка пришлось госпитализировать в одну из клиник Москвы.

Медики установили, что мальчик получил ожоги головы и лица первой и второй стадии. По факту данного происшествия правоохранительные органы начали проверку.