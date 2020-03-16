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16:05   16 Марта 2020
Политика

"Русский хакер" организовавший вмешательство в выборы оказался американцем

"Русский хакер" организовавший вмешательство в выборы оказался американцем

Американские спецслужбы изначально знали о непричастности россиян к утечке писем американского политика Хиллари Клинтон с сервера Демократической партии. 

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник. 

Экс-заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган передал доказательства отсутствия "российского следа". Дуган заявил, что ФБР распространяет фейки, и он готов это доказать. 

Джон Марк Дуган поступил на службу в полицию в 2002 году, пройдя подготовку в морской пехоте. За годы работы он становился свидетелем многочисленных должностных нарушений и даже преступлений со стороны американских правоохранителей.

Дуган рассказал о деятельности проекта DCLeaks, который занимался взломом сервера демократов. Отмечается, что все, кто занимался кибератакой, являлись американцами. 

"Никто из них не был русским", — отметил собеседник ФАН. 

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Автор: Борис Нестеров
#сша #клинтон #демократическая партия

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