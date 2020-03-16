Американские спецслужбы изначально знали о непричастности россиян к утечке писем американского политика Хиллари Клинтон с сервера Демократической партии.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Экс-заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган передал доказательства отсутствия "российского следа". Дуган заявил, что ФБР распространяет фейки, и он готов это доказать.

Джон Марк Дуган поступил на службу в полицию в 2002 году, пройдя подготовку в морской пехоте. За годы работы он становился свидетелем многочисленных должностных нарушений и даже преступлений со стороны американских правоохранителей.

Дуган рассказал о деятельности проекта DCLeaks, который занимался взломом сервера демократов. Отмечается, что все, кто занимался кибератакой, являлись американцами.