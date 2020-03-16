Российские средства РЭБ сделают невозможной разведку у берегов Крыма

НАТО уже, не скрываясь, пытается демонстрировать силу и враждебные действия по отношению к нашей стране, однако российские средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) находятся на очень высоком уровне.

Об этом в понедельник, 16 марта заявил заместитель директора Институт истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, комментируя появившиеся в СМИ новости о том, что корабли Североатлантического военного блока не могут проводить разведку у берегов Крыма.

Как заявил источник в силовых структурах полуострова, корабли НАТО, приближаясь к российским границам в Черном море, сталкиваются с неспособностью ведения разведки из-за противодействия расположенных в Крыму средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому им приходится разворачиваться и уходить от полуострова.

«Прежде всего, я хочу сказать, что Крым является неотъемлемой территорией Российской Федерации и также, как и вся остальная территория России, он защищен от каких бы то ни было посягательств на данный суверенитет», — подчеркнул Шаповалов.

Также он отметил, что российские средства РЭБ находятся на очень высоком уровне и без ложной скромности можно заявить, что Россия в этой области является лидером., что признают и военные эксперты Запада, и генералы. В Североатлантическом альянсе признают, что в непосредственной близости от Крыма не могут предпринимать никаких действий, из-за расположенных там систем радиоэлектронной борьбы.

«В целом хочу подчеркнуть, что именно средства радиоэлектронной борьбы в настоящее время превращаются в один из наиболее важных сегментов вооружений и в том числе оборонных вооружений. То, что Россия делает успехи в этом важном сегменте, укрепляет обороноспособность нашего государства», — подчеркнул Шаповалов.

При этом политолог обратил внимание на то, что в НАТО признают, что действительно ведут враждебную деятельность по отношению к России.