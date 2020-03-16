Число зараженных коронавирусной инфекцией в РФ возросло до 93 человек

Медики подтвердили 93 случая заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Семь человек заразились коронавирусной инфекцией после контакта с заболевшими на территории РФ. На сегодняшний день в России подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

По словам Голиковой, в России производится до 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса в сутки. В ближайшее время тест-системы для выявления коронавирусной инфекции будут распространены в российских регионах.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.