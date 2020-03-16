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15:53   16 Марта 2020
Общество

Мишустин подчеркнул наличие фейков в сообщениях о коронавирусе

Мишустин подчеркнул наличие фейков в сообщениях о коронавирусе

В освещении ситуации с коронавирусом в России нередко имеют место вбросы откровенных фейков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, информирование граждан должно стать одной из ключевых задач координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, ведь недостаток сведений всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи.

Уже возникают самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с действительным положением вещей, но власти РФ работают максимально открыто: у каждого человека должен быть доступ к достоверной и актуальной информации, в том числе по телевидению, через СМИ, интернет-сайты, соцсети.

Это важно, чтобы не требовалось долго искать нужные сведения о том, что такое коронавирус, какие существуют меры профилактики, куда обращаться за помощью. Все ответы должны находиться буквально с одного клика, при этом быть в доступной и понятной форме, добавил Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее уточнила, что число зараженных в нашей стране достигло 93-х.

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Автор: Руслан Неглинный
#мишустин #фейки #вбросы #коронавирус

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