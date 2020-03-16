Диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах расширят

Диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах поручил расширить премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, глава кабмина РФ попросил мэра Москвы Сергея Собянина провести заседание 17 марта, на котором регионы обменяются опытом по борьбе с коронавирусом.

14 марта Собянин ввел дополнительные меры по предотвращению распространения нового типа пневмонии. Новыми мерами в ситуации с коронавиросом Собянин назвал свободное посещение школ с 16 марта, официальное признание коронавируса обстоятельством непреодолимой силы и режим самоизоляции на дому для людей, которые живут с вернувшимися из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

По последним данным, в России зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусом.