Депутат ДНР Медведев указал на фактическое признание Киевом независимости Донбасса

Власти Незалежной установили ограничения на перемещение людей с подконтрольных Киеву территорий в ДНР и ЛНР, а также наоборот. Заявляется, что подобные меры вызваны коронавирусом, из-за которого в мире уже умерло несколько тысяч человек. Согласно новому распоряжению, пересекать линию разграничения разрешено только тем лицам, которые имеют постоянную украинскую регистрацию.

По мнению депутата ДНР Владимира Медведева, подобными действиями власти Украины фактически признают Донецкую Луганскую народные республики в качестве независимых государств. В нынешней ситуации такие меры безопасности практикуются многими мировыми державами. Однако, как правило, они вводятся по отношению к другим странам. Ярким примером могут служить Соединенные Штаты, которые установили 30-дневный запрет на въезд из Европы.

Такие действия, считает собеседник ФАН, указывают на то, что заявления главы Незалежной Владимира Зеленского и членов его команды о выполнении Минских соглашений и выстраивании диалога с представителями ДНР и ЛНР, являются обыкновенным популизмом. Однако ожидать другой реакции от государства, граждане которого камнями и палками встречают возможных инфицированных, не приходится. У нынешней Украины очень много проблем, в том числе и связанных с населением.

«Пандемия коронавируса обнажила глубокие язвы украинского постмайданного общества и показала степень его разложения. Поэтому то, что Украина вводит ограничительные меры к ДНР и ЛНР как к другим государствам, никого уже не удивляет», – резюмирует Медведев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении въезда и выезда из города, которое вступит в силу 17 марта. Также, помимо отмены массовых мероприятий, администрация украинской столицы намерена закрыть все заведения общественного питания.