Ошибка Навального о «сибирском Хабаровске» могла стать частью заказа западных кураторов

Глава признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный превратил ситуацию с ветхим жильем в Хабаровске в шутку для социальных сетей, продемонстрировав не только неуважительное отношение к реальным проблемам граждан, но и незнание географии России.

Накануне, 15 марта, в Хабаровске прошел митинг, организованный партией КПРФ, в рамках которого жители города выразили свое недовольство в связи с тем, что местные власти не могут должным образом реализовать программу переселения горожан, до сих пор проживающих в деревянных бараках. На мероприятие пришли сотни хабаровчан, что привлекло внимание «Единой России», КПРФ и ЛДПР, которые намерены принять все необходимые меры по данной ситуации.

Окей, лопухнулся

Важную социальную проблему на своей странице в сети микроблогов Twitter решил осветить Алексей Навальный, пошутив про эпидемию коронавируса, который якобы не так смертелен для здоровья, как жизнь в бараках, и про обращение хабаровчан к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой о помощи посредством единственного баннера.

Из опубликованного блогером текста видно, что глава ФБК использует ситуацию не только для критики действующих властей, но и для неуместных насмешек в адрес россиян. В частности, Навальный назвал жителей Хабаровска «сибиряками», за что позже извинился, пытаясь проявить неуместную иронию.

Примечательно, что фотоснимок, на котором изображен баннер с обращением к Трампу был опубликован только Навальным и местным сетевым изданием «ДВ-новости». Другие средства массовой информации обошли этот эпизод стороной.

Скрытая угроза

Один из пользователей Сети, комментируя опубликованные главой ФБК извинения, предположил, что «ошибка» могла быть допущена блогером не только по причине незнания географии России. По мнению комментатора, назвав жителей Хабаровска сибиряками, Навальный просто выполнял малую часть крупного заказа западных спонсоров по дестабилизации ситуации в стране.

Действительно, авторы западной версии сайта Wikipedia уверены, что Хабаровск и Хабаровский край относятся непосредственно к Сибири, хотя в русскоязычной версии ресурса такого уточнения нет.

Навальный на сене

Стоит также обратить внимание, что ремарка Навального о якобы «бездействии» российских властей в части борьбы с коронавирусом ничем не обоснована, так как ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил о принимаемых местным правительством исчерпывающих мерах по недопущению проникновения эпидемии на территорию региона.

Но Навальный предпочитает продолжать свою привычную деятельность, которая заключается в публикации фейков, безосновательных обвинений во вранье и сборе донатов на счета «Фонда борьбы с коррупцией», используемых в последствии для отдыха самого оппозиционера, его семьи и приближенных соратников.

А коронавирус в публикации блогера, по всей видимости, был упомянут исключительно для того, чтобы россияне не забывали о важности протестов в связи с действиями властей в рамках борьбы с распространением эпидемии. Ведь Навальному важно хоть как-то отрабатывать спонсорское финансирование влиятельных противников нашей страны, даже если для этого потребуется «незаметно» поиздеваться над реальными проблемами россиян.