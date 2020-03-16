Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин

Одним из осложнений COVID-19 может быть мужское бесплодие. Об этом «Политике Сегодня» рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Одним из осложнений может быть бесплодие. Это китайцы уже зафиксировали и наши вирусологи, с которыми я разговаривал на эту тему. Они сказали, что поражается тот тип клеток, которые отвечает за это [бесплодие]. Но об этом никто не говорит», — сетует Делягин.

Впрочем, эксперт не видит поводов для паники. По словам Делягина, чаще всего коронавирус выявляют у людей старше 40-45 лет, у большинства которых дети уже есть.

По данным оперативного штаба, с 15 по 16 марта в России выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 20 - в Москве, по три случая - в Петербурге и Самарской области, по одному - в Кировской, Московской областях и Пермском крае. На данный момент в РФ официально - 93 заболевших.