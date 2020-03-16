Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

 Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин

Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин
Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

 КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев

КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев
Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

 Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией

Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией
Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

 Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин

Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин
Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

 КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев

КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев
Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

 Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией

Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией
17:02   16 Марта 2020
Россия

Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин

Глава Института проблем глобализации: Коронавирус вызывает бесплодие у мужчин

Одним из осложнений COVID-19 может быть мужское бесплодие. Об этом «Политике Сегодня» рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Одним из осложнений может быть бесплодие. Это китайцы уже зафиксировали и наши вирусологи, с которыми я разговаривал на эту тему. Они сказали, что поражается тот тип клеток, которые отвечает за это [бесплодие]. Но об этом никто не говорит», — сетует Делягин.

Впрочем, эксперт не видит поводов для паники. По словам Делягина, чаще всего коронавирус выявляют у людей старше 40-45 лет, у большинства которых дети уже есть.

По данным оперативного штаба, с 15 по 16 марта в России выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 20 - в Москве, по три случая - в Петербурге и Самарской области, по одному - в Кировской, Московской областях и Пермском крае. На данный момент в РФ официально  - 93 заболевших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #общество #коронавирус #осложения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...