Россия в апреле запустит 30-минутный тест на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет работу с партнерами из Японии над тем, чтобы в апреле запустить новые тесты, позволяющие выявить коронавирус. Определить заболевание можно будет в течение 30 минут, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Для оперативного внедрения тест-систем фонд ведет активное взаимодействие с правительством России.

Ранее кабинет министров также объявил о запуске горячей линии и системы онлайн-информирования о ситуации вокруг нового заболевания. Также будет принят ряд дополнительных профилактических мер. С этой целью уже создан специальный резервный фонд на 300 млн рублей.