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15:08   16 Марта 2020
Экономика

Политолог Ищенко рассказал о проблемах Украины с имитацией государственности

Политолог Ищенко рассказал о проблемах Украины с имитацией государственности

Снижение цен на нефть и коронавирус не в состоянии кардинально повлиять на Украину, поскольку в этой стране можно наблюдать имитацию государства и экономики, считает политолог Ростислав Ищенко. Тем не менее у киевских властей хватает проблем с финансированием существующей имитации.

Для того, чтобы поддерживать нынешние процессы руководству Незалежной нужны деньги. И проблема, отмечает эксперт, заключается в том, что в отсутствии производства дополнительных ресурсов финансы приходится привлекать со стороны. В последние годы источником капитала выступал МВФ. Перед платежом власти Украины получали кредитный транш, за счет которого покрывалось порядка 70% предыдущего платежа, остальная же часть ложилась на украинскую казну.

Однако одним только МВФ Киев не ограничивался. Поскольку кредиты уходили на погашение внешних долгов, нужны были деньги, которые позволяли бы осуществлять имитацию государственности, заявил политолог. И в такой ситуации украинское руководство получало деньги на мировом финансовом рынке, размещая там евробонды.

«То есть Украина создавала пирамиду государственных обязательств. Поэтому ухудшалась структура государственного долга. Он рос, становился более краткосрочным и вырастали проценты. Но выстраивать эту пирамиду можно было еще лет пять», – подчеркнул Ищенко.

В конечном итоге этой схеме придет конец, уверен специалист. На это указывает тот факт, что представители украинского олигархата на намерены делиться с международным капиталом своими доходами. И непросто так МВФ приостановил финансирование Незалежной, а один из крупнейших мировых банков Morgan Stanley призвал своих клиентов отказываться от долговых обязательств Киева.

Несмотря на тяжелое экономическое положение на Украине, киевские власти распространяют фейки о «кризисе» в России, якобы вызванным падением цен на нефть. По мнению политолога Владимира Джараллы, таким образом власти Незалежной отвлекают народ от внутренних проблем.

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Автор: Олег Королев
#украина #мвф #ищенко

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