Выпуски "Пусть говорят" и "Вечернего Урганта" временно будут сниматься без зрителей

Производство развлекательных и политических шоу на федеральных телеканалах временно будет производиться без массовки. В отсутствие зрителей в студии выйдут следующие выпуски "Пусть говорят" и "Вечернего Урганта", меры призваны защитить людей от коронавируса.

Популярные телевизионные передачи Первого канала и "России 1" будут выходить без массовки в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции. Новые выпуски "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым", "Вечернего Урганта" и "Пусть говорят" снимают в пустых студиях. Решается вопрос по наполнению кадра.

Команда "Вечернего Урганта" уже обратилась к своим зрителям с извинениями через официальную страницу в Facebook. Отмечается, что меры направлены на защиту здоровья аудитории, пишет издание NEWSru.

Изменения в формате съемок связаны с распространением коронавируса COVID-19. В России зафиксированы всего 65 случаев заболевания.