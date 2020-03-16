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15:46   16 Марта 2020
Россия

Сенатор Джабаров обещает стабильные цены на бензин в России

Сенатор Джабаров обещает стабильные цены на бензин в России

Цены на бензин в России расти не будут, но и не снизятся. Об этом «Политике Сегодня» рассказал сенатор Владимир Джабаров.

Она напомнил, что цены на топливо не связаны напрямую со стоимостью нефти. В них заложены несколько факторов, которые учитываются в бюджете.

«Цена на бензин останется стабильной, какая она сейчас», — считает сенатор.

Дешевле топливо тоже не станет. По словам Джабарова, понижение цен на бензин обернется для страны реальными проблемами.  

С 6 марта цены на нефть снизились практически на треть. 16 марта стоимость барреля марки Brent опустилась ниже отметки в 31 доллар, впервые с февраля 2016 года.

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Автор: Тоня Краснова
#бензин #цены #джабаров

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