Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией

Россия в нынешней ситуации с ценами на нефть и курсами валют получает и торговые, и экономические преимущества. Такое мнение в эфире Iton TV в понедельник высказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, в настоящее время на мировом рынке идет конфликт между странами с высокой стоимостью добычи сырья и странами, где нефть добывается дешево.

Россия может достаточно долго жить, продавая нефть по 25 долларов за баррель. Компенсировать выпадающие из бюджета доходы Москве позволят колоссальные резервы. При этом, добавил Кедми, обвал цен на нефть позволяет России на долгое время обеспечить благоприятный нефтяной рынок, именно поэтому РФ и такие страны как, например, Саудовская Аравия, начали эту «большую игру», целью которой является выбить США с позиций, занятых американскими производителями сланцевой нефти на глобальном рынке поставщиков сырья.

Также эксперт отметил, что и снижение курса рубля по отношению к доллару, последовавшее за обвалом цен на нефть, на руку России. Кедми напомнил, что снижение курса евро и юаня в свое время позволило случиться «экономическому чуду» Германии и Китая. Именно благодаря конкурентной цене продукция этих стран пользуется спросом, а соответственно выросла и промышленность. А рубль, добавил он, это одного поля ягода с юанем и евро.

«Говоря на обывательском уровне, сыр производства Франции поднимется в цене. Но дело в том, что потребителям французского рокфора плевать на его цену. А другие могут есть костромской рокфор. В России делают сыры. Сколько тех, кто понимает разницу? То, что понижается курс рубля – кому-то от этого хуже, а экономике это лучше», — пояснил эксперт.

Напомним, в начале прошлой недели, после провала переговоров по новому соглашению ОПЕК+, курс рубля по отношению к доллару и евро резко снизился. По прогнозам аналитиков, меры, предпринимаемые Минфином и Центробанком, позволят в ближайшее время удерживать стоимость доллара в пределах 70-75 рублей.