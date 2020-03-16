Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали заместителя главы Барнаула по подозрению в получении взятки в размере 2,6 млн рублей.

Подозреваемый, отвечающий в том числе за вопросы градостроительства, в 2019 году состоял в сговоре с гендиректором "Барнаулкапстроя", гласят предварительные данные. Задержанный, предположительно, получил взятку от предпринимателя за покровительство, сообщает управление СК по Алтайскому краю.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства и в рабочем кабинете чиновника. По результатам доследственной проверки будет решен вопрос об аресте подозреваемого.