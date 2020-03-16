Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

Сирийское правительство ограничило передвижение через границы с Иорданией и Ираком.

Пограничные переходы с Иорданией (Насиб) и Ираком (Абу-Кемаль) закрыты на ближайшее время. Связано это с борьбой против коронавируса. Люди не смогут переходить через границы до неустановленной даты.

Новый тип вируса зафиксировали впервые в китайском городе Ухань. Многие страны уже закрывают границы, чтобы избежать распространения коронавируса. Россия сегодня ограничила въезд и выезд на границе с Белоруссией.