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Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

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14:15   16 Марта 2020
Политика

Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

Сирийское правительство ограничило передвижение через границы с Иорданией и Ираком.

Пограничные переходы с Иорданией (Насиб) и Ираком (Абу-Кемаль) закрыты на ближайшее время. Связано это с борьбой против коронавируса. Люди не смогут переходить через границы до неустановленной даты. 

Новый тип вируса зафиксировали впервые в китайском городе Ухань. Многие страны уже закрывают границы, чтобы избежать распространения коронавируса. Россия сегодня ограничила въезд и выезд на границе с Белоруссией. 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #коронавирус

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