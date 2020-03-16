Сурайкин: Миллионы россиян находятся в лапах мирового надсмотрщика в лице Facebook

Компанию Facebook уже не раз уличали во враждебной политике по отношению к российским пользователям. Пользуясь этой соцсетью, россияне подвергают свои данные опасности, уверен председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Компания неоднократно блокировала профили патриотически настроенных россиян, в то время как соцсеть регулярно предоставляет площадку для множества антироссийских публикаций. Сурайкин убежден, что Facebook — это филиал Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

"Facebook и создавался с целью того, чтобы люди на всей планете добровольно предоставляли свои данные американским спецслужбам", — убежден собеседник ФАН.

Сурайкин уверен в необходимости заблокировать небезопасную для россиян соцсеть нужно, но необходимо сначала предоставить россиянам достойный аналог западному интернет-сервису, который должен быть более качественным, безопасным и удобным. Политик также призвал поддерживать отечественные соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Социальная сеть Facebook не в первый раз стала фигурантом скандалов из-за утечки данных. 10 марта общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко заявил, что все иностранные сети создавались для тотального контроля за обществом. Каждый пользователь социальной сети или любого другого мессенджера, разработанного за рубежом, должен понимать, что за всеми его публикациями следят спецслужбы США.