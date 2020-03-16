Экономист Делягин спрогнозировал укрепление рубля к лету

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заверил «Политику Сегодня», что курса 100 рублей за доллар в ближайшее время ждать не стоит.

«Будут качели некоторые время. Как только ситуация успокоится, доллар вернется к курсу 60-70 рублей», — считает сенатор.

Такое мнение разделяет и директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По словам эксперта, если доллар на первых волнах паники не достиг 100 рублей, то уже не достигнет, максимум 80 рублей.

Закупать доллар по 75 рублей не стоит, считает Делягин, скоро курс снизится до 68.

«Я думаю, что будет еще отскок летом», — прогнозирует экономист.

Впрочем, на лето Делягин предсказывает и начало экономической депрессии во всем мире. И не из-за коронавируса.

«С конца июня, когда американцы будут воевать с [президентом США Дональдом] Трампом. Сначала они будут провоцировать глобальный кризис, а потом попытаются «устроить революцию». Вот тогда мы сорвемся в депрессию», — считает эксперт.

То, что происходит сейчас, Делягин назвал репетицией.