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13:43   16 Марта 2020
Общество

Весенние каникулы для школьников в РФ могут затянуться из-за коронавируса

Весенние каникулы для школьников в РФ могут затянуться из-за коронавируса

Возможность продления весенних школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом изучается правительством России.

Противодействие распространяющейся инфекции требует от властей страны более решительных мер, поэтому кабмин не исключает вариант того, что детям позволят не посещать учебные заведения дольше положенного. Такой сценарий было поручено проработать на совещаниях у премьер-министра Михаила Мишустина в минувшие выходные.

В связи с эпидемиологической ситуацией по новому коронавирусу Covid-19 ряд российских вузов уже объявил о переходе на удаленное обучения. В некоторых регионах школьникам рекомендована свободная форма посещения занятий.

Тем временем Министерство науки и высшего образования РФ запустило горячую линию по вопросам перехода на смешанные и дистанционные форматы обучения.

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Автор: Ирина Большунова
#дети #школьники #школы #коронавирус

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