Песков: в Кремле пока нет решений по введению в России ЧС из-за коронавируса
Возможность введения в России режима ЧС из-за вспышки COVID-19 пока не обсуждался. Об этом журналистам рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
Кремль пока не рассматривает возможность введения в стране режима ЧС из-за коронавируса. Об этом во время брифинга во вторник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, этот вопрос пока не обсуждался на официальном уровне.
"Пока не было ни идей, ни решений по введению ЧС в России из-за коронавируса", — пояснил он журналистам.