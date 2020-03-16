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13:38   16 Марта 2020
Общество

Песков: в Кремле пока нет решений по введению в России ЧС из-за коронавируса

Песков: в Кремле пока нет решений по введению в России ЧС из-за коронавируса

Возможность введения в России режима ЧС из-за вспышки COVID-19 пока не обсуждался. Об этом журналистам рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кремль пока не рассматривает возможность введения в стране режима ЧС из-за коронавируса. Об этом во время брифинга во вторник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По словам Пескова, этот вопрос пока не обсуждался на официальном уровне. 

"Пока не было ни идей, ни решений по введению ЧС в России из-за коронавируса", — пояснил он журналистам.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #кремль #режим чс #коронавирус

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