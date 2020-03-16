Песков: в Кремле пока нет решений по введению в России ЧС из-за коронавируса

Возможность введения в России режима ЧС из-за вспышки COVID-19 пока не обсуждался. Об этом журналистам рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кремль пока не рассматривает возможность введения в стране режима ЧС из-за коронавируса. Об этом во время брифинга во вторник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, этот вопрос пока не обсуждался на официальном уровне.