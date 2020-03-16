Белоруссия не планирует закрывать границу с Россией

Белоруссия не будет закрывать границу с РФ в ответ на решение Москвы ввести ограничительные меры.

Президента Белоруссии Александра Лукашенко удивило решение правительства РФ временно закрыть границу между странами. Более того, он заявил, что не видит в этом смысла. По словам главы государства, между странами нет границы, поэтому и закрывать нечего.

"Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", - заявил Лукашенко.

Президент уточнил, что в Белоруссии спокойная ситуация на фоне вспышки коронавируса в мире, за исключением одного момента. Он попросил жителей республики не скупать в аптеках лекарства и средства индивидуальной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Передвижение людей между Россией и Белоруссией ограничено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.