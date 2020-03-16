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13:09   16 Марта 2020
Политика

Антикризисный фонд поддержит экономику РФ во время борьбы с коронавирусом

Антикризисный фонд поддержит экономику РФ во время борьбы с коронавирусом

Специальный антикризисный фонд объемом в 300 миллиардов рублей создан для поддержки экономики России и граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Участники стратегической сессии координационного совета 14 марта выработали план мер для противостояния распространению коронавируса в России. Как заявил Мишустин на совещании со своими заместителями, реализацию этих мер необходимо начинать уже сейчас, чтобы избежать отрицательного влияния на финансовую и социальную стабильность страны. Об этом пишет IReactor.

За счет оптимизации бюджетных расходов государство выделит 300 миллиардов рублей на реализацию мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

В Минпромторге ранее отмечали, что продуктовые магазины на территории России будут работать, несмотря на коронавирус. В связи с этим ведомство рекомендует гражданам относиться к покупкам рационально. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #мишустин #коронавирус

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