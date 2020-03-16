Российские онлайн-кинотеатры будут показывать бесплатные фильмы во время карантина

Онлайн-кинотеатры начинают проводить акцию в связи с распространяющимся коронавирусом: теперь для находящихся на карантине доступен бесплатный просмотр фильмов и сериалов.

Российские онлайн-видеосервисы, такие как Okko и ivi, откроют свободный доступ к фильмам и сериалам для тех, кто приехал из стран, где коронавирус бушует более всего. Например, сервис Okko бесплатно предоставит пакет подписок "Оптимум" сроком на 14 дней.

Для этого желающему получить доступ к просмотру фильмов необходимо воспользоваться чат-ботом Okkobro в Telegram или отправить в личные сообщения в группе во "Вконтакте" слово "okkobro". Чтобы представители компании убедились, что вы находитесь на карантине, придется выслать фото из дома. По подписке зритель получит право на просмотр оскароносных лент, лекций от TED и многое другой.

К этой акции присоединился также онлайн-кинотеатр Premier. Пользователи смогут посмотерть такие сериалы, как "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Учителя" и другие, а также документальные и художественные фильмы, онлайн-трансляции спортивных соревнований с каналов НТВ и "Матч!Страна". Для бесплатного просмотра нужно зарегистрироваться и обновить приложение Premier на смартфоне и в Smart TV LG Store или Samsung в разделе Apps.