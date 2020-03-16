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13:03   16 Марта 2020
Общество

Киев максимально ограничит сообщение с другими городами Украины

Киев максимально ограничит сообщение с другими городами Украины

Ужесточение мер в условиях распространения коронавируса объявил мэр Киева Виталий Кличко: с 17 марта будет максимально ограничен въезд и выезд из города.

Отменяется проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Закроются заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары, однако у них останется возможность принимать онлайн-заказы на доставку еды.

Также перестанут работать торговые центры. Киевляне не смогут посещать спортивные комплексы и залов, заведения бытового обслуживания населения, салоны красоты, сауны, парикмахерские и развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы).

Исключение сделано для продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков и банкоматов. Использование общественного транспорта тоже пока не ограничивается, но горожан призывают не передвигаться без крайней необходимости. Городские власти продолжат работу в штатном режиме, чтобы обеспечить жизнедеятельность и безопасность населения, отметил Кличко.

По состоянию на утро 15 марта, на Украине было выявлено три случая инфицирования Covid-19, еще 12 человек находятся на стадии проверки.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #киев #ограничения #коронавирус

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