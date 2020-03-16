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Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

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13:39   16 Марта 2020
Россия

Сенатор Джабаров объяснил логику России на переговорах в ОПЕК

Сенатор Джабаров объяснил логику России на переговорах в ОПЕК

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил «Политике Сегодня», почему Россия выступила за отказ сокращать добычу нефти в рамках ОПЕК. Российскую нефть при сокращении замещала более дорогая — сланцевая американская.

По словам сенатора, обвал цен делает ее добычу крайне невыгодной. Таким образом, Саудовская Аравия, пытаясь насолить России, подпортила жизнь своим главным союзникам — Соединенным Штатам. Сейчас у американцев серьезные проблемы с добычей нефти.

«Мы сделали правильно. Уступая, мы терял рынки. Наша доля сжималась, как шагреневая кожа. А потом на это место приходили американцы», — объяснил Джабаров.

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Автор: Арсений Аскольский
#нефть #джабаров

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