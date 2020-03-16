Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США

Правительство Великобритании резко поменяло свое мнение о «российском вмешательстве» в выборы. Теперь министрам запрещено говорить, что нет никаких доказательств дезинформации из РФ, влияющей на британские выборы. Об этом пишет The Guardian.

Три года Соединенное Королевство отрицало «российское вмешательство» на официальном уровне в противовес некоторым британским СМИ, желающим посеять панику о мифическом «русском следе» среди населения. Увы, информационные вбросы все же повлияли на позицию руководства Великобритании. Но, как и всегда, никаких доказательств вмешательства РФ в политику государства, приведено не было.

Brexit, взлом Национальной системы здравоохранения, итоги парламентских выборов… В чем только не пытались обвинить Россию «неравнодушные» СМИ. В этот раз The Guardian выдало «сенсацию», будто бы правительство Великобритании изменило позицию после расследования взлома электронной почты одного из советников премьер-министра Бориса Джонсона. И все это со ссылкой на анонимный источник.

«Кремль проводит преднамеренную стратегию онлайн-дезинформации и манипулирования, которая подрывает нашу демократию», — заявил депутат Стивен Киннок.

Почему власти Великобритании решили резко поменять свою позицию и как РФ «подрывает» британскую демократию — неизвестно. Вероятной причиной обнаружения «русского следа» может быть американская просьба, предполагает сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

«Я могу лишь догадываться: во-первых, это была какая-то просьба от США, потому что Штаты приближаются к выборному процессу, и им нужно любыми способами эту версию поддерживать про «русский след». А если такие данные пойдут не только из США, но и из других стран, то им будет это легче делать», — рассказал Климов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Демпартия США уже несколько лет транслирует в своих медиа одну и ту же позицию по поводу российского вмешательства. Демократам мерещилась «рука Кремля» даже в избрании президентом Штатов республиканца Дональда Трампа. В 2017 году сторонники Хиллари Клинтон пытаясь списать ее поражение на «русский след». Кстати, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер никакого вмешательства России в американские выборы так и не обнаружил. На это «расследование» было потрачено больше 30 миллионов долларов из денег американских налогоплательщиков.

Как правило, Россию обвиняют в несуществующих «вмешательствах», чтобы отвлечь граждан от каких-то негативных процессов, напоминает сенатор.

«Когда те или иные страны, входящие в НАТО, сотрясают проблемы, то их лидеры начинают судорожно искать обманку. Самая привычная для них обманка — это русский след. Я с большим трудом могу даже гипотетически представить, кому тут, в России, понадобилось вмешиваться в британские выборы», — заключил Климов.

Помимо существенных проблем с распространением в Великобритании коронавируса, в Национальную систему здравоохранения страны решили включить США. Это значит, что американским медицинским компаниям могут разрешить представлять свои услуги на британском рынке здравоохранения. Граждан такие новшества разозлили. Вероятно, народный гнев правительство решило перенаправить на Россию, но не вышло: доказательств, как всегда, нет. Только пустословие английских СМИ и горе-политиков.