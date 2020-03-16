Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Выпуски "Пусть говорят" и "Вечернего Урганта" временно будут сниматься без зрителей

Выпуски "Пусть говорят" и "Вечернего Урганта" временно будут сниматься без зрителей

 Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США

Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США
Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

 Продажа «Мотор Сич» американцам приведет к деиндустриализации Украины

Продажа «Мотор Сич» американцам приведет к деиндустриализации Украины
Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

 Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией

Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией
Выпуски "Пусть говорят" и "Вечернего Урганта" временно будут сниматься без зрителей

Выпуски "Пусть говорят" и "Вечернего Урганта" временно будут сниматься без зрителей

 Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США

Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США
Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

Власти Сирии закрыли на въезд и выезд погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль

 Продажа «Мотор Сич» американцам приведет к деиндустриализации Украины

Продажа «Мотор Сич» американцам приведет к деиндустриализации Украины
Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

 Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией

Кедми рассказал о выигрыше России в «большой игре» с Саудовской Аравией
14:40   16 Марта 2020
Россия

Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США

Великобритания поверила в «российское вмешательство» по просьбе США

Правительство Великобритании резко поменяло свое мнение о «российском вмешательстве» в выборы. Теперь министрам запрещено говорить, что нет никаких доказательств дезинформации из РФ, влияющей на британские выборы. Об этом пишет The Guardian.

Три года Соединенное Королевство отрицало «российское вмешательство» на официальном уровне в противовес некоторым британским СМИ, желающим посеять панику о мифическом «русском следе» среди населения. Увы, информационные вбросы все же повлияли на позицию руководства Великобритании. Но, как и всегда, никаких доказательств вмешательства РФ в политику государства, приведено не было.

Brexit, взлом Национальной системы здравоохранения, итоги парламентских выборов… В чем только не пытались обвинить Россию «неравнодушные» СМИ. В этот раз The Guardian выдало «сенсацию», будто бы правительство Великобритании изменило позицию после расследования взлома электронной почты одного из советников премьер-министра Бориса Джонсона. И все это со ссылкой на анонимный источник.

«Кремль проводит преднамеренную стратегию онлайн-дезинформации и манипулирования, которая подрывает нашу демократию», — заявил депутат Стивен Киннок.

Почему власти Великобритании решили резко поменять свою позицию и как РФ «подрывает» британскую демократию — неизвестно. Вероятной причиной обнаружения «русского следа» может быть американская просьба, предполагает сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

«Я могу лишь догадываться: во-первых, это была какая-то просьба от США, потому что Штаты приближаются к выборному процессу, и им нужно любыми способами эту версию поддерживать про «русский след». А если такие данные пойдут не только из США, но и из других стран, то им будет это легче делать», — рассказал Климов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Великобритания поверила в «русский след» по просьбе США

Демпартия США уже несколько лет транслирует в своих медиа одну и ту же позицию по поводу российского вмешательства. Демократам мерещилась «рука Кремля» даже в избрании президентом Штатов республиканца Дональда Трампа. В 2017 году сторонники Хиллари Клинтон пытаясь списать ее поражение на «русский след». Кстати, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер никакого вмешательства России в американские выборы так и не обнаружил. На это «расследование» было потрачено больше 30 миллионов долларов из денег американских налогоплательщиков.

Как правило, Россию обвиняют в несуществующих «вмешательствах», чтобы отвлечь граждан от каких-то негативных процессов, напоминает сенатор.

«Когда те или иные страны, входящие в НАТО, сотрясают проблемы, то их лидеры начинают судорожно искать обманку. Самая привычная для них обманка — это русский след. Я с большим трудом могу даже гипотетически представить, кому тут, в России, понадобилось вмешиваться в британские выборы», — заключил Климов.

Великобритания поверила в «русский след» по просьбе США

Помимо существенных проблем с распространением в Великобритании коронавируса, в Национальную систему здравоохранения страны решили включить США. Это значит, что американским медицинским компаниям могут разрешить представлять свои услуги на британском рынке здравоохранения. Граждан такие новшества разозлили. Вероятно, народный гнев правительство решило перенаправить на Россию, но не вышло: доказательств, как всегда, нет. Только пустословие английских СМИ и горе-политиков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #великобритания #сша #политика #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...