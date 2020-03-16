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13:04   16 Марта 2020
Россия

Экономист Делягин не исключил, что коронавирус впервые появился в США

Экономист Делягин не исключил, что коронавирус впервые появился в США

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин допустил, что новый коронавирус впервые появился США или Австралии, а не в китайском Ухане. По словам экономиста, к такому выводу пришли вирусологи.

На пресс-конференции «Пандемия экономики: Как мировой финансовый кризис ударит по России?» он напомнил, что ситуация с COVID-19 в Китае уже выправляется. Главную опасность для экономики Европы сейчас представляет ситуация в Италии, считает Делягин.

«Если Италия объявит о своём банкротстве, то что будет с европейской экономикой — вопрос открытый. Смогут ли они вообще покупать наш газ по любой цене?», — задался вопросом эксперт.

Сенатор Владимир Джабаров с мнением коллеги не согласен. В беседе с «Политикой Сегодня» он назвал версию об американском происхождении вируса «конспирологической». Оснований так утверждать сейчас нет, успокоил Джабаров.

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Автор: Арсений Аскольский
#делягин #коронавирус

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