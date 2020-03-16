Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Портал мониторинга ситуации с распространением коронавируса Worldometer сообщает о 170 тысячах зараженных COVID-19 по всему миру. Страны вынуждены закрывать границы и тщательно проверять тех, кто возвращается домой из-за рубежа.

Евротур отменяется

В мерах предосторожности среди европейцев дальше всех зашла Чехия – страна полностью закрыла въезд для иностранцев и запретила чехам выезжать за рубеж. Такое решение огласил в пятницу, 13 марта 2020 года, чешский премьер Андрей Бабиш.

«Мы вводим запрет на въезд для всех иностранцев на территорию Чешской Республики с 16 марта, за исключением иностранцев, проживающих в стране с временным пребыванием более 90 дней или на постоянной основе. <…> Правительство также решило запретить гражданам Чешской Республики и иностранцам с постоянным или временным проживанием более 90 дней из Чешской Республики», — заявил политик.

Сейчас в Чехии официально зарегистрировано 117 зараженных коронавирусом. Свои границы для иностранцев также закрыла Словакия. В страну буду пускать только сограждан, возвращающихся домой, и тех, у кого есть временный вид на жительство.

Несколько стран ограничили въезд на свою территорию только для граждан Италии. Это связано с тем, что Апеннины стали вторым по величине очагом распространения коронавируса после Китая. Сейчас в Италии находятся более 24 тысяч зараженных. Свои границы для итальянцев закрыли Австрия, Словения, Венгрия и Тунис.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о планах закрыть границы в понедельник, 16 марта, сроком на две недели. Из-за этого в выходные, 14 и 15 марта, на польско-украинской границе образовались многокилометровые очереди из украинских гастарбайтеров, которые спешили вернуться на родину. Те, у кого не было автомобиля, стояли на пограничном пункте в Корчове и «голосовали» в надежде поймать попутку.

Калининградский вопрос

С 15 марта запрет на въезд поддержали Польша и Литва. Международное авиа и железнодорожное сообщение на их территории прекратилось. Поляки, вернувшиеся из-за рубежа, должны сидеть дома на карантине 14 дней. Особый режим в Польше вводится до 24 марта, но правительство может продлить его в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

Из-за решения польских и литовских властей закрыть границы в затруднительном положении оказалась Калининградская область. Жители западного форпоста России — частые гости в соседних Польше и Литве. Сейчас в регионе зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Режим повышенной готовности вводится с 17 марта.

Российские меры предосторожности

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, с 16 марта Россия закрыла авиасообщение со странами ЕС, а также с Норвегией и Швейцарией. Ранее самолеты перестали летать из России во Францию, Южную Корею, Иран, Германию и Испанию. Российские власти продолжат принимать меры, чтобы остановить распространение вируса, отметил премьер. Россия также перекрыла границы с братской Белоруссией.

«Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — добавил Мишустин.

По словам Мишустина, в стране сформируют антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей. Деньги будут использовать для поддержки отраслей экономики и граждан. Также премьер анонсировал создание единой горячей линии и системы онлайн оповещения о ситуации с распространением COVID-19.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram подчеркнул, что основной путь распространения заболевания сейчас - это контакты с теми, кто вернулся из Европы.

«Один новый случай, зафиксированный сегодня – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Это еще раз подтверждает: основная угроза распространения сейчас – контакты с теми, кто прибыл из Европы», — пишет Воробьев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня в России зафиксировано 63 случая заражения вирусом COVID-19. В ряде регионов, в том числе Москве и области введен режим повышенной готовности, в школах разрешили свободное посещение по усмотрению родителей. По рекомендации Минобрануки вузы переводят студентов на дистанционное обучение.