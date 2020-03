Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Как и обещал, буду регулярно возвращаться к теме, которая сегодня беспокоит многих в связи с распространением коронавируса. На сегодня в Московской области 8 подтвержденных случаев заболевания и 7 пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Это еще раз подтверждает: основная угроза распространения сейчас – контакты с теми, кто прибыл из Европы. ⠀ ❗️Много вопросов о медицинских защитных масках. Важно понимать, в каких случаях они необходимы, чтобы не тратить зря деньги и не создавать ажиотажный спрос. Маски нужны в двух случаях. ⠀ ▪️Во-первых, если вы больны любым заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, маску стоит надеть, чтобы защитить тех, кто рядом с вами. ⠀ ▪️Во-вторых, маски нужны, чтобы защитить того, кто ее носит - от инфекций, если этот человек работает в медицинском учреждении. Таким образом, если вы здоровы и не работаете в медицинском учреждении, маска вам не требуется. Сейчас все предприятия, которые могут их производить, работают на максимальной мощности, чтобы как можно скорее удовлетворить спрос. ⠀ ❗️Вторая по популярности острая тема – нужно ли делать тест на коронавирус. Это необходимо в двух случаях: если вы недавно вернулись из-за границы и у вас есть такие симптомы, как повышенная температура, кашель, тошнота. В этом случае звоните на горячую линию Минздрава Московской области и вам подскажут, что делать. ⠀ ❗️Кроме того, анализ берут в обязательном порядке у тех, кто заболел пневмонией - даже если они не были за границей. ⠀ При этом важно знать: обычным, сезонным гриппом в Московской области в марте как правило заболевает 10 тысяч человек в день. Нынешний март – не исключение. И если у вас обычный грипп – лечиться тоже нужно, как обычно, дома, или обращаясь к врачам, но только не паниковать (продолжение в комментариях).

