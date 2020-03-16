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12:07   16 Марта 2020
Политика

"Тотальный диктант – 2020" пройдет осенью

"Тотальный диктант – 2020" пройдет осенью

Всероссийская акция грамотности "Тотальный диктант – 2020", которая на протяжении нескольких лет проводится весной, перенесена на осень. Новую дату организаторы события назовут 25 марта.

По информации на официальном сайте акции, на протяжении 16 лет "Тотальный диктант" проводился в апреле, но в 2020 году планы пришлось изменить. Мероприятие впервые пройдет осенью.

На протяжении этого времени организаторы будут проводить удаленные курсы. Кроме того, планируется продлить подготовительные программы к "Тотальном диктанту".

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Автор: Василий Пименов
#акция #грамотность #тотальный диктант

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