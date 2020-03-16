Госдума устранит несоответствие законов о банкротстве и долевом строительстве

Предоставить участникам долевого строительства равные права и доступ к своей собственности вне зависимости от их статуса и типа приобретенного помещения предложил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

В пояснительной записке к законопроекту он указал на несоответствие закона о банкротстве закону об участии в долевом строительстве. Сейчас предприниматели и юрлица, инвестирующие в нежилые помещения или апартаменты в строящемся доме, в случае банкротства застройщика не могут получить свои "квадраты" или денежную компенсацию, то есть не имеют прав, предоставленных покупателям обычных квартир.

В одном законе прописана равная степень защиты физлиц и юрлиц, но в другом – юрлицам не положено ничего, и эту несправедливость необходимо убрать, цитирует Кобилева "Парламентская газета".

Президент РФ Владимир Путин осенью прошлого года подписал закон, согласно которому членам ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), появившихся в результате банкротства застройщиков, будут выплачены компенсации для завершения строительства проблемных домов.