РФ использует МТК "Север — Юг" в случае ухудшения отношений с Турцией

Москва применит новый рычаг экономического влияния на Анкару в случае ухудшения российско-турецких отношений. На фоне обострения отношений между странами турецкие националисты призывали к закрытию пролива Босфор для РФ, что повлияло бы на торговлю.

При подобном стечении обстоятельств Российская Федерация может перейти на международный транспортный коридор "Север — Юг", который выглядит более удобным путем транспортировки грузов. МТК может стать потенциальным ответным шагом на закрытие Босфора. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По информации портала "Корабел.ру", генеральный директор Астраханского морского порта Ринат Аюпов заявил о модернизации портальных кранов и железнодорожных путей порта. Предприятие, обладающее важным значением в рамках МТК "Север — Юг", показывает отличные результаты. Перевалка грузов за прошедший год увеличилась на 145%.