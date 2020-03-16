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11:10   16 Марта 2020
Политика

Российские РЭБ вынудили корабли НАТО развернуться и уплыть от границ РФ

Российские РЭБ вынудили корабли НАТО развернуться и уплыть от границ РФ

Корабли НАТО, которые приближаются к морским границам Российской Федерации в Черном море рядом с полуостровом Крым, не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы.

Разведывательная деятельность морских судов Североатлантического альянса является "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети". Об этом сообщил телеканал "Царьград".

По данным крымских силовых структур, инновационные российские средства РЭБ тестируются в реальных условиях противодействия, вследствие чего корабли НАТО разворачиваются и уходят.

Средства РЭБ выводят из строя не только аппаратуру разведки, но и нарушают работу навигации судов, что приводит к отображению неверных координат и дезориентации экипажа.

Корабли НАТО стали чаще появляться у российской границы в Черном море. Зафиксирована воздушная разведка государств Североатлантического альянса. Их можно заметить недалеко от Крыма и Краснодарского края, над Балтикой и около мест базирования российских военнослужащих в САР.

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Автор: Василий Пименов
#нато #политика #рэб

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