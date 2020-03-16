Продажа «Мотор Сич» американцам приведет к деиндустриализации Украины

Исход схватки США и Китая за контроль над украинской корпорацией «Мотор Сич», одним из немногих высокотехнологичных предприятий, сохранившихся после распада СССР, станет настоящей лакмусовой бумажкой, которая покажет способны ли власти Украины действовать в долгосрочных национальных интересах.

Такое мнение в понедельник высказал политолог Александр Ведруссов в своем материале, опубликованном в газете «Известия».

Накануне, американское интернет-издание BuzzFeed, приводя информацию неназванного украинского чиновника, сообщило, что Антимонопольный комитет Украины запретил продажу «Мотор Сич» китайским инвесторам. Это решение, по словам политолога, является историческим приговором к «высшей мере деиндустриализации» для дышащей на ладан экономики Украины.

Ведруссов отметил, что заинтересованность Вашингтона в приобретении «Мотор Сич» основывается исключительно на нежелании, чтобы технологии производства авиационных газотурбинных двигателей достались Пекину. То есть США, действуя по «схеме Бесприданницы», намереваются разорвать производственные цепочки, чтобы те не достались никому, так как самих американцев украинские авиадвигатели не интересуют.

Об этом Александр Ведруссов пишет, рассуждая о той высокой цене, которую Киев платит за потерю суверенитета.

После того, как первый премьер-министр Украины при президенте Владимире Зеленском – Андрей Гончарук – был отправлен в отставку, по мнению эксперта, на эту должность можно было назначить кого угодно, так как любой компетентный функционер, который хоть что-то понимает в реальной экономике, смотрелся бы лучше своего предшественника. Поэтому назначение главой кабмина вместо самокатного активиста Гончарука Дениса Шмыгаля – «очень мощного менеджера» — уже воспринимается как шаг в верном направлении.

При этом, отмечает политолог, от нового украинского кабмина во главе с новым премьер-министром не ждут многого. Их задача предельно проста – свести к минимуму последствия провальной работы предыдущего правительства и неизбежного глобального экономического кризиса.

Украинская экономика в условиях чрезмерной зависимости от заемных средств и нарастающего демографического дисбаланса, до сих пор кое-как держится на плаву лишь за счет кредитов МВФ, рекордного притока спекулятивного капитала в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) в прошлом году и других «финансовых инъекций», не решающих системные проблемы, а лишь загоняющих их внутрь. Даже в условиях мирного времени, эта ситуация была бы весьма напряженной, отмечает Ведруссов.

В текущем году Украине предстоит выплатить по государственным долгам 17 миллиардов долларов, то есть треть ВВП страны. При этом за первый месяц 2020 года Минэкономики Украины зафиксировало снижение ВВП, что может быть только началом долгосрочного тренда.

В сложившейся непростой ситуации, единственным и может быть последним шансом для Украины было бы выйти из-под деструктивного внешнего управления и диверсифицировать отсталую сырьевую экономику в сторону высокотехнологичной промышленности. Однако, бегство европейских инвесторов с Украины и обвал гособлигаций, последовавшие сразу за назначением Шмыгаля премьер-министром Украины, можно рассматривать, как недвусмысленный сигнал Запала Киеву, что любые даже робкие попытки восстановить суверенитет будут ему дорого стоить.