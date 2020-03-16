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Почти 60% россиян допускают, что проголосуют за Путина на выборах 2024 года

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10:50   16 Марта 2020
Общество

Почти 60% россиян допускают, что проголосуют за Путина на выборах 2024 года

Почти 60% россиян допускают, что проголосуют за Путина на выборах 2024 года

Более половины российских граждан готовы проголосовать за президента РФ Владимира Путина, если он будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году, говорится в отчете "Инсомар".

Нынешний лидер сможет поучаствовать в президентской гонке 2024 года, если Конституционный суд даст на это соответствующее разрешение. Более половины россиян — 57% — высказались, что готовы поддержать его кандидатуру при таком развитии событий.

Мнение россиян стало известно благодаря опросу исследовательской компании "Институт социального маркетинга" ("Инсомар"). Соцопрос показал, что еще 33% россиян не допускают возможности отдать свой голос за Владимира Путина. Кроме того, 10% респондентов испытали сложности с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился 12 марта этого года. Для исследования использовался метод телефонного интервью.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #опрос #голосование

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