Президент РФ рассказал, кто серьезнее пострадал от европейских санкций

Ограничительные меры оказались более чувствительными для европейцев, хоть и россияне несли определенные потери, заявил президент РФ Владимир Путин.

Европа потеряла примерно столько же, по их оценке, сколько и Россия. Но некоторые вещи для европейских стран оказались более чувствительными. Об этом заявил в интервью изданию ТАСС президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер привел в качестве примера потеряю рабочих мест в зарубежных государствах. Причиной стало снижение товарооборота с РФ.

"У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли", – подчеркнул глава страны.

Санкции принесли потери для обеих сторон, меняя в негативном ключе экономическое мировое и европейское пространство. Также от внешних воздействий пострадала и конкуренция, которая является важным механизмом рынка.