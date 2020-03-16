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10:06   16 Марта 2020
Россия

Онищенко назвал политической ошибкой отказ Белоруссии закрыть границы

Онищенко назвал политической ошибкой отказ Белоруссии закрыть границы

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ из-за пандемии короновируса. По его словам, такая мера может привести к росту незаконной миграции и бесконтрольному распространению инфекции.

Малоэффективным министр считает также закрытие детских садов и школ. Объяснил Каранник это тем, что молодежь крайне редко болеет новым коронавирусом. Однако данных он не привел.

Но вирус все же детей не обошел. В России уже несколько ребят заразились COVID-19. Есть случай заражения в Казахстане.

Депутат Госдумы и глава Роспотребнадзора с 2004 по 2013 год Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что Караник открытым заявлением поставил себя в невыгодное положение по отношению к международному медицинскому сообществу. ВОЗ классифицировала новое заболевание как пандемию, что стало поводом для ряда стран закрыть границы.

«Он совершил политическую ошибку, это очевидно. <…> Он поставил себя в положение не очень верное по отношению к ВОЗ, которая имеет обратную точку зрения. <…>  Это противопоставление его сделало в какой-той мере настоящей и будущей жертвой в глазах этих в общем-то грамотных и авторитетных людей», — считает бывший главный санитарный врач России.

Онищенко назвал политической ошибкой отказ Белоруссии закрыть границы

Онищенко добавил, что если бы Караник воспринимал Всемирную организацию здравоохранения как экспертное сообщество, то не шел бы поперек их мнения. А потому бывший глава Роспотребнадзора советует белорусскому министру руководствоваться в своей работе исключительно медицинскими факторами, несмотря на небольшой опыт. Глава Белорусского Минздрава не проработал и года.

Коронавирусом заразились 157 тысяч человек в мире. От заболевания скончались более шести тысяч.  По данным на 13 марта, в Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения.

За сутки в России число зараженных коронавирусом выросло до 63 человек. Четыре россиянина заболели COVID-19 в странах с неблагополучной вирусной обстановкой.

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Автор: Арсений Аскольский
#онищенко #белоруссия #коронавирус

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