Онищенко назвал политической ошибкой отказ Белоруссии закрыть границы

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ из-за пандемии короновируса. По его словам, такая мера может привести к росту незаконной миграции и бесконтрольному распространению инфекции.

Малоэффективным министр считает также закрытие детских садов и школ. Объяснил Каранник это тем, что молодежь крайне редко болеет новым коронавирусом. Однако данных он не привел.

Но вирус все же детей не обошел. В России уже несколько ребят заразились COVID-19. Есть случай заражения в Казахстане.

Депутат Госдумы и глава Роспотребнадзора с 2004 по 2013 год Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что Караник открытым заявлением поставил себя в невыгодное положение по отношению к международному медицинскому сообществу. ВОЗ классифицировала новое заболевание как пандемию, что стало поводом для ряда стран закрыть границы.

«Он совершил политическую ошибку, это очевидно. <…> Он поставил себя в положение не очень верное по отношению к ВОЗ, которая имеет обратную точку зрения. <…> Это противопоставление его сделало в какой-той мере настоящей и будущей жертвой в глазах этих в общем-то грамотных и авторитетных людей», — считает бывший главный санитарный врач России.

Онищенко добавил, что если бы Караник воспринимал Всемирную организацию здравоохранения как экспертное сообщество, то не шел бы поперек их мнения. А потому бывший глава Роспотребнадзора советует белорусскому министру руководствоваться в своей работе исключительно медицинскими факторами, несмотря на небольшой опыт. Глава Белорусского Минздрава не проработал и года.

Коронавирусом заразились 157 тысяч человек в мире. От заболевания скончались более шести тысяч. По данным на 13 марта, в Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения.

За сутки в России число зараженных коронавирусом выросло до 63 человек. Четыре россиянина заболели COVID-19 в странах с неблагополучной вирусной обстановкой.