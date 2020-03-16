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10:57   16 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Сатановский прокомментировал подписание Зеленским «языкового закона»

Сатановский прокомментировал подписание Зеленским «языкового закона»

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав языковой закон «О полном общем среднем образовании», предал все русскоязычное население страны.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал ученый востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что данный закон запрещает образование на языке, который является родным для большей части населения Украины, а для значительной его части — 40% — единственным. Русский язык для Украины является исконным, историческим, на нем на протяжении последних нескольких веков говорили и писали все украинские национальные поэты и писатели первого ряда, напомнил эксперт.

Сатановский прокомментировал подписание Зеленским «языкового закона»

При этом Санатовский подчеркнул, что сам Зеленский – русскоязычный, поэтому его поступок не может не возмущать.

«Рука не дрогнула, совесть не проснулась, мозги тоже. Разговаривать с ним после этого не о чем», — подчеркнул ученый.

После подобного, по мнению Сатановского, можно уже не ждать от украинского руководства выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации в Донбассе, если кто-то еще этого ждал.

«Запрет на образование на русском языке на Украине для России, и русских, как народа, есть вещь страшная, последствия которой совершенно непредсказуемы», — добавил он.

Напомним, о том, Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сообщалось на сайте украинского президента 13 марта.

Сатановский прокомментировал подписание Зеленским «языкового закона»

Ранее Владимир Зеленский неоднократно оказывался вовлечен в языковой конфликт с украинскими националистами. Так, например, в октябре 2018 года, он заявил, что жители Донбасса имеют право на законных основаниях говорить на русском языке, чем вызвал гневную реакцию радикально настроенных интернет-пользователей.

Позже, летом 2019 года, общаясь с российскими журналистами, Зеленский перешел на русский язык, за что также подвергся критике.

Свое обращение к украинцам по случаю наступления нового 2020 году Зеленский озвучил сразу на трех языках – украинском, русском и английском.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #закон #весь мир #русский язык #русскоязычное население #зеленский

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