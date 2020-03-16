Сатановский прокомментировал подписание Зеленским «языкового закона»

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав языковой закон «О полном общем среднем образовании», предал все русскоязычное население страны.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал ученый востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что данный закон запрещает образование на языке, который является родным для большей части населения Украины, а для значительной его части — 40% — единственным. Русский язык для Украины является исконным, историческим, на нем на протяжении последних нескольких веков говорили и писали все украинские национальные поэты и писатели первого ряда, напомнил эксперт.

При этом Санатовский подчеркнул, что сам Зеленский – русскоязычный, поэтому его поступок не может не возмущать.

«Рука не дрогнула, совесть не проснулась, мозги тоже. Разговаривать с ним после этого не о чем», — подчеркнул ученый.

После подобного, по мнению Сатановского, можно уже не ждать от украинского руководства выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации в Донбассе, если кто-то еще этого ждал.

«Запрет на образование на русском языке на Украине для России, и русских, как народа, есть вещь страшная, последствия которой совершенно непредсказуемы», — добавил он.

Напомним, о том, Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сообщалось на сайте украинского президента 13 марта.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно оказывался вовлечен в языковой конфликт с украинскими националистами. Так, например, в октябре 2018 года, он заявил, что жители Донбасса имеют право на законных основаниях говорить на русском языке, чем вызвал гневную реакцию радикально настроенных интернет-пользователей.

Позже, летом 2019 года, общаясь с российскими журналистами, Зеленский перешел на русский язык, за что также подвергся критике.

Свое обращение к украинцам по случаю наступления нового 2020 году Зеленский озвучил сразу на трех языках – украинском, русском и английском.