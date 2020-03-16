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9:27   16 Марта 2020
Общество

Новый сезон "Ведьмака" продолжат снимать, несмотря на коронавирус

Новый сезон "Ведьмака" продолжат снимать, несмотря на коронавирус

Съемки сериала "Ведьмак" от стриминговой платформы Netflix продолжатся, несмотря на пандемию коронавируса. Однако такое исключение компания сделала только для этого шоу, производство других картин приостановлено.

В съемочном процессе задействованы ключевые актеры сериала: Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра, сообщает портал Redanian Intelligence. Съемки по большей части происходят на территории Великобритании, изменений в графике работ нет. Второй сезон должен выйти в 2021 году.

Одно изменение касается актера, который на данный момент не может принять участия в съемках. Сцены с ним отснимут позже. 

Ранее сообщалось, что исполнившая роль Маргери Тирелл в ленте от НВО "Игра престолов" британская актриса Натали Дормер может порадовать поклонников своим появлением во втором сезоне "Ведьмака".

Подтверждения этой информации пока нет, однако фанаты предполагают, что актриса могла бы перевоплотиться в Филиппу Эйльхарт. Такие слухи зародились не зря: знаменитость видели недалеко от места съемок "Ведьмака", сотрудники кастинга также намекали на ее кандидатуру в качестве новой героини сериала. 

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Автор: Ирина Большунова
#netflix #ведьмак #коронавирус

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