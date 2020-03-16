Граница между Россией и Белоруссией закроется для передвижения людей 

Передвижение людей между Россией и Белоруссией будет ограничено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, заявил, что граница между Россией и Белоруссией будет закрыта для передвижения людей.