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Граница между Россией и Белоруссией закроется для передвижения людей 

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9:19   16 Марта 2020
Политика

Граница между Россией и Белоруссией закроется для передвижения людей 

Граница между Россией и Белоруссией закроется для передвижения людей 

Передвижение людей между Россией и Белоруссией будет ограничено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, заявил, что граница между Россией и Белоруссией будет закрыта для передвижения людей. 

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Автор: Борис Нестеров
#мишустин #коронавирус

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