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9:16   16 Марта 2020
Общество

Правительство организует систему онлайн-оповещения россиян о коронавирусе

Правительство организует систему онлайн-оповещения россиян о коронавирусе

Кабмин РФ в ближайшее время наладит систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти страны впредь будут действовать на опережение, чтобы не допустить ухудшения ситуации. В режиме онлайн организуется полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров, отметил глава правительства.

По его словам, активные меры уже помогли ограничить вероятную эпидемию. Для дальнейших действий в этом направлении из резервного фонда может быть использовано до 300 млрд рублей.

Всего в стране зарегистрировано 63 случая COVID-19, из них 60 больных – россияне, один итальянец и двое граждан Китая.

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Автор: Кристина Мокроусова
#правительство рф #мишустин #коронавирус

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