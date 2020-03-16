Правительство организует систему онлайн-оповещения россиян о коронавирусе

Кабмин РФ в ближайшее время наладит систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти страны впредь будут действовать на опережение, чтобы не допустить ухудшения ситуации. В режиме онлайн организуется полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров, отметил глава правительства.

По его словам, активные меры уже помогли ограничить вероятную эпидемию. Для дальнейших действий в этом направлении из резервного фонда может быть использовано до 300 млрд рублей.

Всего в стране зарегистрировано 63 случая COVID-19, из них 60 больных – россияне, один итальянец и двое граждан Китая.