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7:49   16 Марта 2020
Весь мир

Розничные продажи в КНР упали на 20,5 процента из-за нового коронавируса

Розничные продажи в КНР упали на 20,5 процента из-за нового коронавируса

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые два месяца текущего года опустился на 20,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, составив 5,2 триллиона юаней. Об этом сообщили в государственном статистическом бюро КНР.

Эксперты прогнозировали, что за январь-февраль розничные продажи в стране увеличатся на 0,8 процента, однако после начала эпидемии показатели оказались далеки от ожидаемых.

Официальный ведомства Мао Шэнъюн сообщил, что розничные продажи в городах упали на 20,7 процента, составив 4,48 триллиона юаней. Продажи в сельской местности сократились на 19 процентов, достигнув 724,9 миллиарда юаней.

Объем розничных онлайн-продаж за прошедшие два месяца сократился на три процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, достигнув 1,37 триллиона юаней (195,8 миллиардов долларов).

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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